Un joven fue condenado a seis meses de prisión efectiva luego de intentar robarle el teléfono celular a una mujer en el departamento de Chimbas. El hecho ocurrió el 31 de mayo de este año, cerca de las 6 de la mañana, cuando Elias Ariel Bustos sorprendió a una mujer que caminaba por el interior de un barrio de la zona.

Según lo informado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, el acusado intentó sustraerle el celular y llegó a forcejear con la víctima. Sin embargo, no logró concretar el robo, ya que el aparato cayó al suelo y Bustos escapó rápidamente del lugar.

Publicidad

Minutos más tarde, personal policial lo detuvo en las inmediaciones del mismo barrio y quedó a disposición de la Justicia. En un principio, el caso ingresó al Fuero de Flagrancia, pero luego fue remitido a la UFI de Delitos contra la Propiedad, donde se continuó con el proceso.

Finalmente, este 3 de septiembre, la Fiscalía a cargo de Miguel Ángel Gay con la colaboración del ayudante fiscal José Luis Salinas Molina y los auxiliares Mariana Otiñano y Franco Juárez acordó con la defensa del imputado un juicio abreviado. Allí se resolvió que Bustos deberá cumplir seis meses de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial por el delito de tentativa de robo simple.