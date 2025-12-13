Publicidad
Provinciales > Atentos

El SMN emitió alerta amarilla por viento Zonda en varias zonas de San Juan

El fenómeno se espera durante la tarde del domingo 14 de diciembre, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El alerta amarilla rige para el día domingo 14 de diciembre. (Foto archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la ocurrencia de viento Zonda en San Juan, prevista para la tarde del domingo 14 de diciembre. El fenómeno afectará a distintos departamentos de la provincia y podría generar condiciones adversas en la vía pública y en la salud de las personas.

Según el organismo nacional, el área será impactada por viento Zonda con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este tipo de viento se caracteriza por provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un marcado descenso de la humedad, generando un ambiente extremadamente seco.

Las zonas alcanzadas por la alerta son la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos de Ullum y Zonda.

En cuanto a las condiciones generales del tiempo, el SMN anticipó para este sábado una jornada calurosa, con una temperatura máxima estimada en 36ºC y una mínima de 25ºC, lo que podría intensificar los efectos del fenómeno previsto para el domingo.

Ante esta situación, el organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar incidentes. Entre ellas, se aconseja evitar salir durante el desarrollo del viento Zonda, mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

También se recomienda no refugiarse debajo de árboles, carteles o marquesinas, conducir con extrema precaución, mantenerse hidratado y proteger ojos y vías respiratorias del polvo. Además, se recuerda la importancia de no encender fuego, ya que las condiciones secas aumentan el riesgo de incendios.

Las autoridades solicitan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la llegada del fenómeno meteorológico.

ÚLTIMAS NOTICIAS