El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la ocurrencia de viento Zonda en San Juan, prevista para la tarde del domingo 14 de diciembre. El fenómeno afectará a distintos departamentos de la provincia y podría generar condiciones adversas en la vía pública y en la salud de las personas.

Según el organismo nacional, el área será impactada por viento Zonda con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este tipo de viento se caracteriza por provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un marcado descenso de la humedad, generando un ambiente extremadamente seco.

Las zonas alcanzadas por la alerta son la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos de Ullum y Zonda.

En cuanto a las condiciones generales del tiempo, el SMN anticipó para este sábado una jornada calurosa, con una temperatura máxima estimada en 36ºC y una mínima de 25ºC, lo que podría intensificar los efectos del fenómeno previsto para el domingo.

Ante esta situación, el organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar incidentes. Entre ellas, se aconseja evitar salir durante el desarrollo del viento Zonda, mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

También se recomienda no refugiarse debajo de árboles, carteles o marquesinas, conducir con extrema precaución, mantenerse hidratado y proteger ojos y vías respiratorias del polvo. Además, se recuerda la importancia de no encender fuego, ya que las condiciones secas aumentan el riesgo de incendios.

Las autoridades solicitan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la llegada del fenómeno meteorológico.