Autoridades del Gobierno de San Juan y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET concretaron una nueva reunión en el marco de la paritaria 2025 este viernes 13 de diciembre de 2025. El encuentro, que se desarrolló en un clima de negociación, pasó inmediatamente a cuarto intermedio.

La propuesta ofrecida por el Gobierno fue una actualización del valor índice para diciembre de 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. A esto se suma una mejora de 5 puntos en el código E60, que quedará establecido en 44 puntos desde diciembre de este año.

El encuentro fue presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez. Por parte del Gobierno, también participaron de la reunión el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor Jurídico del Ministerio de Educación, Martín Recabarren.

Tras recibir la nueva oferta, los representantes gremiales informaron que bajarán a las bases el ofrecimiento. Los sindicatos presentarán una respuesta formal el próximo martes 16 de diciembre a las 15 horas, cuando se reanude el cuarto intermedio.

En la mesa de negociación, la parte gremial estuvo representada por varias figuras clave. Por UDAP asistieron la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Veronica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET, lo hicieron el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrian Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos. Finalmente, de UDA estuvo la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria de Nivel Superior, Elizabeth González; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.