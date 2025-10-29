La abogada Ana Rosenfeld generó gran sorpresa en la reciente emisión del programa Puro Show al confirmar que ha iniciado acciones legales contra cuatro de los hijos de Diego Maradona. El conflicto se centra en los derechos de la marca “Maradona vive, Maradona eterno”.

Rosenfeld explicó que representa a una empresa tiquetera de Guatemala que adquirió los derechos de este homenaje, creado para rendir honor al exdeportista. Según la letrada, la empresa pagó una importante suma de dinero por estos derechos, pero los eventos asociados a esa licencia "nunca llegaron a concretarse".

Publicidad

La demanda está dirigida específicamente contra cuatro de los herederos: Dalma, Gianinna, Diego Junior y Dieguito Fernando. Rosenfeld precisó que el juicio es por incumplimiento de contrato.

La abogada aclaró por qué la quinta hija, Jana Maradona, no está incluida en la acción legal: ella "no cobró" y su nombre no está mencionado en el contrato que se encuentra en Tribunales.

Publicidad

La empresa guatemalteca, que adquirió los derechos, manifiesta sentirse estafada. El reclamo se debe a que, si bien ellos son los dueños de los derechos, los hermanos y los productores supuestamente cobraron por el evento.

Rosenfeld detalló que la empresa compradora había pagado al círculo íntimo de Maradona, que incluía a las hermanas de Diego Maradona y a Verónica Ojeda. El evento "Maradona vive" se ha realizado en varias ciudades, entre ellas Nápoles, Barcelona y Tel Aviv.

Publicidad

En cuanto a los pasos legales dados hasta ahora, Rosenfeld fue convocada para asesorar a la empresa perjudicada. Se realizaron mediaciones donde fueron citadas las hermanas Maradona, Verónica Ojeda y dos productores. Sin embargo, la abogada indicó que el resto, a excepción de uno de los productores, no se presentó a estas mediaciones.