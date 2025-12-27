Publicidad
Demoras en Aeroparque afectan a más de una decena de vuelos con desvíos y retrasos

Este sábado por la tarde, el Aeroparque Jorge Newbery registró demoras y desvíos en al menos 12 vuelos, tanto nacionales como internacionales, debido a trabajos de mantenimiento en la pista.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Las complicaciones comenzaron alrededor de las 15 horas. Foto: Gentileza

Este sábado 27 de diciembre de 2025, Aeroparque Jorge Newbery enfrentó importantes demoras y desvíos que impactaron a pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. Las complicaciones comenzaron alrededor de las 15 horas y se atribuyen a trabajos de mantenimiento en la pista de la terminal aérea porteña.

Según datos oficiales, a las 16 horas se contabilizaban 8 vuelos desviados y 10 con demoras en arribos, mientras que otros 10 vuelos de embarque presentaban retrasos y modificaciones en puertas de salida.

Entre los vuelos afectados se incluyen varios operados por Aerolíneas Argentinas, JetSMART Airlines, Flybondi, LATAM Perú y LATAM Brasil. Por ejemplo, los vuelos AR 1495 desde Salta, AR 1893 desde Ushuaia y Trelew, y AR 1509 desde Santa Fe fueron desviados sin asignación clara de sector ni puerta.

Además, el vuelo AR 1531 desde Córdoba registró un retraso, con llegada estimada a las 16:10 en lugar de las 15:20 inicialmente previstas. Otros vuelos con demoras importantes fueron el FO 5551 de Flybondi desde El Calafate y varios servicios de Aerolíneas Argentinas desde Resistencia, Comodoro Rivadavia y San Martín de los Andes, con nuevas estimaciones de arribo entre las 16:25 y las 18:05.

En el ámbito internacional, el vuelo JJ 8034 de LATAM Brasil procedente de San Pablo-Guarulhos, que debía llegar a las 17:00, fue reprogramado para las 17:20. Otros vuelos internacionales como el WJ 3046 de JetSMART desde Bariloche, AR 1911 desde Florianópolis y LP 2380 de LATAM Perú desde Lima se encuentran en estado de "consultar" sin información precisa.

En cuanto a los vuelos de salida, varios servicios de Aerolíneas Argentinas y JetSMART Airlines sufrieron demoras y cambios en las puertas de embarque en el sector A. El vuelo AR 1646 hacia Neuquén fue reprogramado para salir a las 17:15 en lugar de las 15:30, mientras que el AR 1518 a Jujuy y el AR 1356 a Punta del Este también registraron retrasos significativos.

Los vuelos internacionales de salida LA 454 hacia Santiago de Chile y WJ 3814 a Río de Janeiro aparecen con embarque cerrado, según la información oficial. Estas alteraciones se suman al intenso movimiento en los pasos fronterizos hacia Chile, donde turistas argentinos enfrentan largas esperas.

