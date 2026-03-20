Denuncian que Manuel Adorni tiene una casa en un country sin declarar

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, enfrenta una nueva controversia. Una denuncia judicial lo vincula con una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no aparecería registrada en su última declaración jurada.

La casa, ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club —un barrio cerrado que cuenta con cancha de golf, caballerizas, canchas de tenis y fútbol—, habría sido construida junto a su esposa, Betina Angeletti. Sin embargo, según documentos a los que accedió Clarín, la propiedad está registrada a nombre de la cónyuge del funcionario.

Expensas de $700.000 a nombre de la esposa

El medio obtuvo una copia del comprobante de expensas correspondiente al lote 380 del mencionado country. En el documento, la titular figura como "Angeletti Bettina Julieta", con un total de $699.637 pesos a pagar. Vecinos del lugar señalaron que "el 70% de los gastos corresponden a seguridad y el resto es para pagar a los empleados que trabajan" en el predio.

Según pudo reconstruirse, en noviembre de 2024 se firmó la escritura del terreno a nombre de la mujer del vocero presidencial. Un mes antes, la pareja había iniciado los trámites en el municipio de Exaltación de la Cruz para obtener el certificado de "libre deuda" previo a la escrituración.

Una denuncia que crece

La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, amplió una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra Adorni e incorporó la información sobre esta propiedad. Según la legisladora, el inmueble no fue incluido en la última declaración jurada patrimonial que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) en agosto de 2025.

En su presentación, Pagano señaló que "el funcionario declaró únicamente dos inmuebles: el 50% de un departamento en Capital Federal y un departamento al 100% en La Plata". Mientras tanto, las expensas del lote 380 comenzaron a figurar en la administración del emprendimiento a nombre de Angeletti, lo que "sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes".

La diputada estimó que, según portales inmobiliarios, "el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote".

Medidas de prueba solicitadas

Pagano pidió a la justicia una serie de medidas de prueba, entre ellas:

Solicitar al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires la titularidad dominial del lote 380.

Requerir a la administración del country información sobre si Adorni o Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios.

Consultar al municipio de Exaltación de la Cruz sobre permisos de construcción, planos de obra aprobados y valuación fiscal del inmueble.

Pedir a la Unidad de Información Financiera (UIF) si existe algún Reporte de Operación Sospechosa vinculado a Adorni, Angeletti o entidades relacionadas.

Antecedentes y defensa oficialista

La denuncia se suma a la polémica desatada días atrás por un viaje en vuelo privado que la familia Adorni realizó a Punta del Este durante los feriados de Carnaval, cuyo costo habría sido cubierto por una productora vinculada a un amigo del funcionario que trabaja en la TV pública.

Consultado por Clarín, Adorni no respondió a los pedidos de declaración. En redes sociales, la diputada Lilia Lemoine salió en defensa del jefe de Gabinete y minimizó la controversia: "Es una casa reformada... en un country de clase media. No es una mansión en la Isla", escribió en aparente crítica a la denunciante.

Custodia y seguridad en la zona

Vecinos del country recordaron que vieron por primera vez a Adorni a principios de 2024, cuando solía alquilar una vivienda para pasar los fines de semana. Según testimonios recabados, el jefe de Gabinete contaría con custodia de la Policía Federal cuando se encuentra en la zona. "Son 4 agentes en dos móviles", indicó una fuente calificada.

El Country Indio Cuá Golf Club, donde también reside la exdiputada Elisa Carrió en el vecino Club de Campo Chacras de la Cruz, implementó hace un año un cerco electrificado para reforzar la seguridad tras un robo en el establecimiento.