Denunciaron al youtuber uruguayo Yao Cabrera por lavado de dinero

Marcos Cabrera Rodríguez, conocido popularmente como Yao Cabrera, enfrenta un nuevo proceso judicial por lavado de activos mientras permanece detenido en el penal cordobés de Bouwer por reducción a la servidumbre.

El Juzgado Penal Económico número tres interviene tras una denuncia de la PROCELAC en 2024 motivada por el alto nivel de vida que el uruguayo ostentaba en sus redes sociales. Para su defensa, el ex youtuber contrató a Fernando y Juan Pablo Madeo Facente, abogados conocidos por representar a Alejo Leonel Warles, apodado Shishi, creador de Al Ángulo TV, a Ezequiel Ponce de Fútbol Libre y a Braian Paiz, el mesero vinculado al caso de Liam Payne en Palermo.

Los defensores buscan "deslindarlo de falsas atribuciones jurídicas y mediáticas". Fernando Madeo Facente afirmó que "que Yao haya sido condenado por un delito, no implica que sea culpable de todos los delitos del Código Penal". El letrado sostuvo que "él no tiene ningún tipo de bien a su nombre ni nada por el estilo" y remarcó que "tener una vida costosa no es un delito por sí mismo".

En su explicación técnica, detalló que "el lavado de activos necesariamente implica la existencia de un delito previo, mediante el cual una persona se enriquece y quiere dar apariencia de licitud mediante el lavado de este dinero".

Según la defensa, el delito precedente "no está probado en absoluto" y "ni tampoco está probado que Yao haya querido dar la apariencia de licitud a un dinero deshonesto". El abogado defendió la actividad comercial del imputado señalando que "trabaja desde que llegó al país, desde los 18 años" y que "todo el dinero que recaudó es legítimo". Además, recordó que el youtuber "ha dado mucha publicidad de cómo hizo el dinero, porque todos saben cómo trabajaba y cómo se manejaba en YouTube".

Bajo la premisa de que "el mero hecho de tener dinero, una buena calidad de vida, no significa que el dinero haya sido mal habido, mucho menos que se esté llevando adelante un delito", los abogados aseguraron que "vamos a trabajar en esta causa por lavado de activos con el propósito de demostrar la inexistencia del delito y la procedencia legítima del dinero".

Respecto a la sentencia vigente de cuatro años, el representante legal manifestó que "considera que el hecho no fue debidamente acreditado" y que su cliente fue castigado "únicamente a través de ciertos testimonios que no poseían entidad suficiente".

Por este motivo, el abogado "no descarta la solicitud de un recurso de revisión de la pena". La condena original surgió por el trato hacia una editora de videos en la Mansión WIFI ubicada en el lote 125 del barrio San Marcos en Escobar entre 2019 y 2020, donde la jueza Nada Flores Vega ordenó un resarcimiento de seis millones de pesos tras comprobarse jornadas de doce horas, amenazas de expulsión y entrega de comida en mal estado.