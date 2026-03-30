Descubrí por qué Los elegidos es el nuevo fenómeno de Netflix

Netflix ha sumado a su catálogo Los elegidos, un drama del año 2025 creado por Dallas Jenkins que se ha convertido en un fenómeno inesperado para el público. Protagonizada por Jonathan Roumie, Shahar Isaac y Elizabeth Tabish, la obra relata cómo Jesús de Nazaret atrae a discípulos de toda clase mediante sus milagros y enseñanzas.

De acuerdo con la descripción oficial de la plataforma, mientras esto sucede, las autoridades romanas observan con una inquietud creciente la influencia que este líder ejerce sobre las masas.

A diferencia de las adaptaciones religiosas tradicionales, esta serie no se limita a ilustrar pasajes conocidos, sino que construye un entramado humano y coral donde Jesús se vincula permanentemente con quienes lo siguen, lo dudan o lo temen.

El atractivo de la producción reside en su capacidad para mostrar la intimidad de los personajes, el crecimiento del grupo y las tensiones políticas que surgen cuando una figura carismática altera el equilibrio de poder establecido. Según destaca el análisis del relato, este enfoque le otorga una cercanía contemporánea que permite conectar con espectadores más allá del público estrictamente religioso.

Con cinco temporadas ya disponibles en algunos territorios, su ingreso a la plataforma representa una oportunidad de expansión masiva para una historia que ya cuenta con seguidores fieles.

La serie busca generar emoción y conflicto mediante una narrativa que cruza la espiritualidad con la presión de quienes controlan el orden establecido. Esta combinación de factores, sumada a la interpretación central de Roumie, asegura que el fenómeno siga creciendo dentro del catálogo de streaming.