Desde Branka Motors no pagaron la primera cuota y damnificados piden prisión preventiva

Los imputados en la causa por presunta estafa vinculada a Branka Motor no cumplieron con el pago de la primera cuota de la reparación integral acordada con los damnificados. El desembolso, superior a los $100.000.000, debía concretarse a partir del 25 del mes pasado, pero hasta el momento no se registraron avances.

La abogada querellante Alejandra Iragorre indicó que “debían hacer el pago de la primera cuota de la reparación integral, que era un monto de 104,8 millones”, y precisó que “desde el 25 hasta el día de la fecha no hemos tenido novedades del pago”. En ese marco, advirtió: “Estamos prácticamente ante un estado de mora y el acuerdo está próximo a caerse”.

Pedido de prisión preventiva

Frente al incumplimiento, la querella solicitó una audiencia urgente para que los imputados —los hermanos Marcó y Venegas— comparezcan ante la jueza. El planteo incluye la renovación de medidas cautelares y el dictado de prisión preventiva.

“Nos hemos hecho presentes en Fiscalía solicitando que se convoque a audiencia para que se presenten los denunciados y se renueven las medidas cautelares. Estamos pidiendo la inmediata prisión preventiva”, sostuvo Iragorre.

Según explicó, la falta de pago no responde a demoras del sistema judicial. “No se trata de una mora propia del sistema, es una mora que deviene de los imputados”, afirmó.

Ejecución de garantías

El acuerdo contemplaba la presentación de bienes en carácter de caución. De acuerdo a la querella, esos activos ya están en condiciones de ser ejecutados para avanzar en la reparación económica.

“Se establecieron cauciones con bienes aportados por los imputados que ya están en condiciones de ejecutarse a los fines de darles solución a los damnificados”, explicó la letrada.

Reclamo de los damnificados

Los denunciantes manifestaron su malestar ante la falta de cumplimiento y cuestionaron los plazos acordados en audiencias previas.

“Estamos todos muy desconformes. Desde un principio se habló de plazos y no se respetó nada”, señaló uno de los damnificados. En la misma línea, agregó: “Es todo ‘voy a cumplir’ y no se cumple nada. Estamos todos muy enojados”.

Otro afectado remarcó que el interés principal es recuperar el dinero: “A mí no me interesa si están presos, a mí lo que me importa es la plata. Yo pagué $2.500.000 y quiero que me devuelvan eso”.

También cuestionaron la liberación de los imputados antes de cumplir con el acuerdo: “Tendrían que haber abonado la primera cuota y recién ahí quedar libres. Así es una burla”.

Próximos pasos

En las próximas horas se espera la notificación de una nueva audiencia. La querella anticipó que insistirá con el pedido de prisión preventiva y medidas que garanticen el cumplimiento del acuerdo.

“Una vez notificados, haremos el petitorio y seguiremos trabajando para que los damnificados puedan recuperar lo que han perdido”, concluyó Iragorre.

Contexto del caso

La causa tiene origen en denuncias por presunta estafa contra la firma Branka Motor en San Juan, donde múltiples personas aseguraron haber entregado sumas de dinero para la adquisición de vehículos que no fueron entregados.

Con el avance de la investigación, se acumularon denuncias de damnificados que señalaron incumplimientos reiterados en las operaciones comerciales. La causa derivó en la detención de los principales responsables, identificados como los hermanos Marcó y su socio.

Posteriormente, en el marco del proceso judicial, se avanzó hacia un acuerdo de reparación integral que contemplaba la devolución del dinero en cuotas, respaldado por garantías patrimoniales. Ese entendimiento permitió que los imputados recuperaran la libertad bajo condiciones.

El actual incumplimiento del primer pago comprometido reabre el conflicto judicial y coloca el proceso en una instancia crítica, con riesgo de caída del acuerdo y la posibilidad de que se dicten nuevas medidas restrictivas de la libertad.