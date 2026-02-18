Desde el techo de la fábrica: trabajadores de Fate grabaron un video tras el cierre de la fábrica

La planta de Fate en San Fernando amaneció este martes con un cartel en su ingreso que anunciaba el cierre de la fábrica y el depósito de las indemnizaciones para el personal. La medida, que dejó a más de 920 trabajadores sin empleo, desató una inmediata reacción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), cuyos integrantes permanecen dentro del establecimiento y grabaron un mensaje desde el techo de la planta para denunciar la situación y convocar a la resistencia.

Desde el interior del establecimiento, un integrante del gremio relató cómo se encontraron con la noticia al inicio del turno mañana. "Nos encontramos hoy en la fábrica Fate. En el inicio del turno mañana, cuando los trabajadores tenían que ingresar a trabajar los de ingeniería que estaban haciendo la parada y compañeros que se iban a reintegrar luego de los 21 días de vacaciones, la fábrica puso un cartel diciendo que estaba cerrada", explicó.

Publicidad

Según detalló, la empresa argumentó una crisis provocada por la importación de neumáticos y comunicó que avanzará con el pago de las indemnizaciones. "Dicen que van a depositar las indemnizaciones a cada uno de los trabajadores por la situación de crisis que está viviendo la empresa", señaló.

"Es un acto desleal"

El dirigente rechazó de plano esa justificación y apuntó contra el grupo empresario. "La fábrica Fate no tiene ninguna crisis. El grupo Madanes tiene un holding económico para aguantar cualquier situación mientras que los trabajadores no", sostuvo. Y agregó: "Nosotros la estamos pasando mal y no corresponde que nos hayan notificado como lo hicieron. Es un acto desleal".

Publicidad

En ese marco, convocó a una movilización en la puerta de la planta ubicada en San Fernando. "Llamamos a todos los compañeros de Fate a venir a defender nuestros puestos de trabajo, a dar la pelea para que estemos todos dentro de la planta, como lo hicimos siempre", afirmó. También pidió el acompañamiento de organizaciones sociales y otros gremios.

Permanencia en la planta

El sindicalista aseguró que los trabajadores permanecen dentro de la fábrica y que no se retirarán hasta obtener una respuesta. "Vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta positiva al justo reclamo de los compañeros. Vamos con toda la fuerza a defender nuestro derecho y nuestra fuente laboral", concluyó.

Publicidad

El cierre de la planta de Fate se suma a una serie de conflictos laborales en el sector industrial en medio de un contexto económico complejo, marcado por la apertura de importaciones y la caída de la actividad. Los trabajadores denuncian que el grupo empresario busca aprovechar la situación para desprenderse de la planta sin considerar el impacto social que genera la pérdida de más de 900 puestos de trabajo en la zona norte del conurbano bonaerense.