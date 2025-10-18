La causa por el asesinato de Emir Barboza, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo en el pecho en el barrio Valle Grande, tuvo su audiencia de formalización este viernes 17 de octubre de 2025, llevada a cabo en la Sala 9 de Tribunales.

El fiscal coordinador Iván Grassi, quien encabezó la audiencia, brindó detalles del grave hecho y explicó las pretensiones del Ministerio Público Fiscal. La causa ha sido caratulada como Homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.

Publicidad

Grassi confirmó que actualmente la investigación cuenta con ocho imputados. De ellos, seis son mayores de edad y uno es menor, quedando este último a disposición de la jueza de Menores, María Julia Camus.

Los adultos imputados son: Alan Juan Bazán, Gonzalo José David Santander, Dante Emanuel Carrizo, Hernán Ariel Carrizo, Jonathan Javier Carrizo y Cristian Daniel Guajardo. Cabe destacar que Cristian Daniel Guajardo hizo uso de la palabra en dos ocasiones durante la audiencia para declararse inocente.

Publicidad

Prisión Preventiva y Plazos de Investigación

Al término de la audiencia, la jueza Mabel Irene Moya concedió un plazo de un año para la investigación penal preparatoria. Además, acogiendo la petición fiscal, dictó prisión preventiva por seis meses para los seis imputados mayores de edad.

El fiscal Grassi fundamentó la solicitud de prisión preventiva en la gravedad del caso. "Consideramos que existen elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la existencia del hecho delictivo y la participación de los imputados. Mataron a un niño. Un niño de siete años”, remarcó.

Publicidad

Grassi justificó el riesgo de fuga recordando que algunos de los imputados fueron detenidos por personal policial tras una persecución, apenas segundos después del crimen, mientras huían. Un octavo imputado que estaba prófugo se presentó voluntariamente con su defensor poco antes de la audiencia.

La Mecánica del Ataque y el Video Clave

Durante la exposición, Grassi detalló la secuencia que condujo a la muerte de Emir. El hecho se originó con una gresca inicial alrededor de las 22 horas entre los Carrizo y otra familia.

Cerca de la medianoche, la familia Barboza regresó al lugar (quizá porque habían golpeado a una de las hijas, según Grassi). El fiscal explicó la brutalidad del ataque: “Cuando volvían, se frenan frente a la vivienda de los Carrizo y, sin estar agrediendo ni portando armas, empiezan a recibir los disparos por parte de los imputados”.

Parte de estos hechos quedaron registrados en un video que será peritado. Si bien el material no muestra los rostros "con nitidez", sí se observa "el momento que estamos señalando".

Respecto a las armas, se secuestraron dos, aunque el Ministerio Público Fiscal sostiene la hipótesis de que podría haber más, basándose en la cantidad de vainas encontradas y los testimonios de los vecinos.

Miedo en los Testigos

Otro punto clave para la prisión preventiva fue el riesgo de que los imputados influyeran en los testigos. Grassi fue contundente: “Lamentablemente, los testigos tienen miedo. Es a escasos metros de la casa de la víctima. Los testigos temen declarar, y los imputados en libertad podrían influenciarlos negativamente”.

El fiscal concluyó que, si bien hay ocho imputados, todavía no se ha individualizado al autor del disparo fatal que mató a Emir. Por la gravedad del caso y la necesidad de proteger la investigación, solicitó que permanezcan detenidos por el mismo plazo que dure la investigación.