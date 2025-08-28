La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió este miércoles 27 de agosto, mediante un mensaje de audio en el encuentro “La Fuerza de la Salud” en Pilar, a la responsabilidad del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en las muertes por fentanilo contaminado. Según señaló, se trata de una consecuencia directa de la política de ajuste y desregulación del sector sanitario.

Kirchner recordó un acto del 23 de noviembre en Rosario, vinculándolo con las víctimas del fentanilo adulterado: “Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que solo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo, donde ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”. De esta maneta, la exjefa de Estado enfatizó: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”.

En otro tramo de su mensaje, Cristina Kirchner abordó el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y señaló que no se trata de un “relato kuka”. Apuntó directamente al círculo de Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina y su abogado personal: “Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró como director de la Andis. Que después rajó cuando se armó el quilombo”.

También cuestionó la presunta impunidad de Karina Milei y comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el Presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.

Para finalizar, Kirchner advirtió sobre una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social” y llamó a retomar la senda de la “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.