Cristina Kirchner habló de las coimas y apuntó contra Federico Sturzenegger por el fentanilo
POR REDACCIÓN
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió este miércoles 27 de agosto, mediante un mensaje de audio en el encuentro “La Fuerza de la Salud” en Pilar, a la responsabilidad del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en las muertes por fentanilo contaminado. Según señaló, se trata de una consecuencia directa de la política de ajuste y desregulación del sector sanitario.
Kirchner recordó un acto del 23 de noviembre en Rosario, vinculándolo con las víctimas del fentanilo adulterado: “Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que solo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo, donde ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”. De esta maneta, la exjefa de Estado enfatizó: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”.
En otro tramo de su mensaje, Cristina Kirchner abordó el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y señaló que no se trata de un “relato kuka”. Apuntó directamente al círculo de Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina y su abogado personal: “Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró como director de la Andis. Que después rajó cuando se armó el quilombo”.
También cuestionó la presunta impunidad de Karina Milei y comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el Presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”.
Para finalizar, Kirchner advirtió sobre una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social” y llamó a retomar la senda de la “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.