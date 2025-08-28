Un marplatense de 45 años, identificado como L.H., protagonizó un impactante accidente en la Ruta 11 pocas horas después de haber cumplido un sueño que persiguió durante años: adquirir un Ford Falcon Futura modelo 1972 en perfecto estado. Según medios locales, Lucas viajó más de 190 kilómetros hasta Mar del Tuyú para comprar el vehículo, un clásico verde valuado en unos 10.000 dólares y con apenas 122.000 kilómetros recorridos. Sin embargo, la alegría duró poco: en el trayecto de regreso a Mar del Plata, el coche se despistó y chocó contra un poste de alumbrado en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, a la altura del kilómetro 487.

Así lucía el Falcon antes del accidente. (Foto gentileza Infobae)

De acuerdo con las primeras pericias, el conductor habría perdido el control tras pisar una mancha de gasoil, aunque la investigación continúa. El Falcon terminó destrozado en su lateral derecho y el techo, mientras que el hombre resultó con golpes, fracturas y cortes, pero fuera de peligro.

“Recién lo compraba, un auto que quise hace años. Estoy vivo, gracias a Dios, contándola”, escribió en Facebook desde el hospital, donde permanece internado. Más tarde, lamentó los comentarios irónicos que circularon en redes sociales sobre lo ocurrido: “Sin preguntar por el conductor o la familia... es increíble las cosas que he leído”, expresó.

En el lugar trabajaron Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil de Mar Chiquita y personal de Aubasa.