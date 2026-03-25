El párroco Martín Retta confirmó el cronograma de la tradicional peregrinación a las Sierras Azules, una de las actividades más representativas de Zonda durante la Semana Santa.

El punto de concentración será en el pie de las sierras, en Villa Basilio Nievas, desde donde partirán los peregrinos para iniciar la experiencia religiosa y cultural.

Las actividades comenzarán el Sábado Santo, a las 22:00 horas, con la celebración de una misa al pie del cerro, acompañada por distintas propuestas culturales que forman parte de la vigilia.

Luego, durante la madrugada, se iniciará el ascenso hacia la cima de las sierras, en un recorrido que estará acompañado por música y expresiones culturales, en un clima de recogimiento y participación comunitaria.

La llegada está prevista para el Domingo de Pascua, alrededor de las 7:00 de la mañana, momento en el que se celebrará la misa de Pascuas en la cima, marcando el cierre de la peregrinación.

Desde la organización recomendaron a los asistentes subir con precaución, debido al estado del sendero tras las lluvias recientes, y asistir con el equipamiento adecuado para garantizar una experiencia segura. Habrá asistencia médica y seguridad para garantizar la celebración santa.

La actividad convoca cada año a cientos de fieles y visitantes, consolidándose como una de las principales manifestaciones religiosas y turísticas de San Juan durante Semana Santa.