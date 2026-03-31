Este martes 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon, uno de los tumores más frecuentes y de mayor mortalidad. En este contexto, en San Juan, advierten un cambio en el perfil de los pacientes: bajó la edad de detección, por lo que cada vez se registran más diagnósticos en personas jóvenes.

Así lo confirmó Carlos Funes, médico especialista y encargado del área de coloproctología en el Hospital Marcial Quiroga, a DIARIO HUARPE donde observan un incremento en la demanda y en los diagnósticos. “Estamos teniendo un aumento significativo en el número de pacientes y eso quizás se debe a que bajó la edad. Habitualmente comienza a partir de los 50 años, pero actualmente estamos viendo algunos pacientes más jóvenes, de entre 35 y 40 años”, señaló. Aunque, aclaró que el pico de casos sigue concentrándose entre los 60 y 70 años.

Carlos Javier Funes. Médico cirujano general y colorectal, especializado en Coloproctología.

Sobre este punto, el médico explicó que una de las razones de la baja de edad es el avance en los métodos de detección. “Eso tiene que ver con mejoras en el diagnóstico, pero también con que hay algunos pacientes que tienen factores hereditarios”, detalló. Asimismo, indicó que el estudio principal es la videocolonoscopía, que permite observar el intestino grueso y detectar pólipos, lesiones que pueden evolucionar a cáncer. “Los pólipos no dan síntomas, por eso buscamos llegar en esa primera etapa”, contó.

Además, el especialista explicó que existe otro método más común llamado test de sangre oculta en materia fecal. Es sencillo y no requiere anestesia, aunque puede arrojar falsos positivos. “En esos casos, la indicación es realizar una colonoscopía para confirmar el diagnóstico”, indicó.

En este panoama, Funes también destacó que, si se detecta a tiempo, las probabilidades de curación son altísimas. “Es el único tumor que detectado a tiempo tiene una tasa de curación mayor al 90%. Si lo detectamos cuando el tumor se está gestando, la tasa de curación es muy alta”, concluyó.

Síntomas

Según explicó Funes, el síntoma principal es el sangrado en la materia fecal. “También el dolor abdominal, la pérdida de peso y la anemia. Algunos pacientes no tienen dolor, pero están anémicos porque pierden pequeñas cantidades de sangre durante mucho tiempo”, indicó.

Ante este panorama, el especialista insistió en la importancia de los controles preventivos. “No hay que esperar a tener síntomas. Por el solo hecho de tener 50 años ya tienen criterio para hacerse una colonoscopía, que es el mejor estudio que hay. En algunos casos postergan la consulta y ahí quizás ya estamos tarde”, advirtió.

Tratamiento

El tratamiento suele ser quirúrgico y puede realizarse mediante cirugía laparoscópica o convencional. La detección temprana permite, en algunos casos, intervenir a través de endoscopía, sin necesidad de resecar parte del intestino. En estadios más avanzados, es necesario realizar una cirugía más compleja.

Luego de la intervención, los pacientes continúan con seguimiento oncológico, donde se evalúa la necesidad de tratamientos complementarios como quimioterapia o radioterapia. En la mayoría de los casos, se indica quimioterapia.

Más de mil sanjuaninos en tratamiento

En cuanto a la cantidad de pacientes, Calos Funes precisó: “Semanalmente operamos entre dos o tres pacientes con cáncer de colon en el Marcial Quiroga. Y tenemos más de 1000 pacientes en controles, ya operados y en seguimiento. Es un número que ha ido creciendo, no porque sea más frecuente, sino porque hemos mejorado las técnicas para detectarlos”, aclaró.