En una nueva y feroz ofensiva sobre el Líbano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este jueves la eliminación de Ali Yusuf Harshi, quien se desempeñaba como secretario personal y era sobrino del actual líder de Hezbollah, Naim Qassem. El ataque ocurrió durante una serie de bombardeos nocturnos sobre barrios estratégicos de Beirut.

Según el comunicado oficial del ejército israelí, Harshi cumplía un "rol central" en la gestión operativa y la seguridad interna de la oficina del secretario general de la organización chií. Para la inteligencia de Israel, este golpe representa una desarticulación importante en el círculo de confianza de la cúpula de la organización.

Bombardeos y destrucción de infraestructura

Además del ataque selectivo contra Harshi, los aviones israelíes impactaron contra puentes estratégicos, donde se destruyeron dos cruces sobre el río Litani, en el sur del país, bajo la premisa de que eran utilizados para el tráfico de armamento, y sobre almacenes de armas, donde se contabilizaron ataques a al menos diez depósitos de municiones.

Una tregua que no llega al Líbano

La situación humanitaria y política es crítica. Mientras que Pakistán, Estado negociador, sostiene que el alto el fuego recientemente pactado con Irán debería extenderse al Líbano, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido tajante: para Israel, el Líbano no está incluido en dicho acuerdo.

Desde que comenzó la operación terrestre y la campaña de ataques aéreos, las cifras son devastadoras. Las autoridades libanesas informan que los muertos ya superan los 1.700. Por el lado israelí, se registran 12 soldados caídos en combate y tres civiles fallecidos por ataques de Hezbollah y fuego accidental.

Pese a la presión internacional, la ofensiva sobre territorio libanés no da señales de detenerse, sumando más de 250 víctimas fatales solo en la última ola de bombardeos tras la entrada en vigor del cese al fuego en otros frentes.