Una impactante fotografía del Parque Provincial Ischigualasto volvió a posicionar a San Juan en la escena internacional al ser seleccionada entre las 25 mejores del mundo en el certamen Milky Way Photographer of the Year 2026, organizado por Capture the Atlas.

La imagen fue capturada por el astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile, quien logró retratar la Vía Láctea desplegándose sobre el característico paisaje desértico del parque, uno de los íconos naturales más importantes del país.

El reconocimiento ubica a la fotografía sanjuanina junto a trabajos tomados en destinos de renombre mundial como Namibia, Islandia y Australia, lo que resalta tanto la calidad del trabajo como el valor del entorno natural elegido. Este tipo de selecciones suele tener gran difusión en medios internacionales como BBC, Forbes y National Geographic.

Desde el aspecto técnico, la imagen se destaca por su precisión y composición, combinando el cielo nocturno con el relieve del parque mediante herramientas avanzadas de astrofotografía, como rastreadores estelares y técnicas de edición que permiten resaltar la galaxia en todo su esplendor.

Este nuevo reconocimiento refuerza el posicionamiento de San Juan como un destino privilegiado para el astroturismo y el turismo geológico. La provincia cuenta con algunos de los cielos más limpios del planeta, condiciones ideales para la observación astronómica y la captura de imágenes de alto nivel, lo que la consolida como referencia a nivel internacional.