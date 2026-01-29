Un sujeto de 18 años fue detenido este miércoles 28 en Chimbas, acusado de haber intentado cometer un robo bajo amenazas con un elemento punzante (tijera) y de estar vinculado a otro hecho delictivo ocurrido en el centro de Capital.

El procedimiento fue realizado por personal del móvil Urbano 04, a cargo del cabo Maximiliano Porras y el cabo Nahuel Ferreyra, quienes se encontraban realizando recorridas de prevención y seguridad cuando tomaron conocimiento, por frecuencia policial. Se trataba de un hecho ilícito ocurrido en el barrio Fraternidad, en la intersección de calles Sargento Cabral y Las Heras.

En la mochila que arrojó para escapar la Policía encontró los elementos de uso quirúrgico que el ladrón había robado en el centro.

Según la información oficial, un sujeto que vestía remera blanca con manchas, bermuda oscura y llevaba una mochila negra habría abordado a dos personas que descendían de un colectivo, intentando sustraerles sus pertenencias. Con los datos aportados, los efectivos iniciaron recorridas por la zona y, al circular por calle Salta, a metros de avenida Benavídez, observaron a un individuo corriendo con características coincidentes.

La tijera de uso médico que había robado junto a otros objetos fue la que usó el ladrón para tratar de robar un celular, antes de ser atrapado.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó una mochila e intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente aprehendido por el personal actuante. El detenido fue identificado como Exequiel Antonio Godoy, domiciliado en el departamento Chimbas.

A los pocos minutos arribó al lugar una de las damnificadas, quien reconoció al joven como el autor del intento de robo. La mujer denunció que el sujeto la habría amenazado con una tijera, apoyándosela en la zona del abdomen para intentar sustraerle el teléfono celular, sin lograr concretar el delito.

Asimismo, al revisar la mochila descartada, los uniformados encontraron diversas herramientas quirúrgicas y un aparato de medición de presión arterial, elementos que habrían sido sustraídos previamente de un consultorio médico ubicado en calle Mitre, entre General Acha y Tucumán, en el interior de una galería comercial.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, quien, tras interiorizarse de lo sucedido, manifestó que el hecho no era de su competencia, quedando ambas causas a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.