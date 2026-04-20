Un momento de profunda incomodidad televisiva se vivió durante la mañana de este domingo en la pantalla de LN+. El periodista Robertito Funes protagonizó un "papelón" al aire tras demostrar una notable confusión con los números decimales mientras analizaba los resultados de un control de alcoholemia en el marco de un accidente de tránsito.

El episodio tuvo lugar en la intersección de la avenida 9 de Julio y Santa Fe, donde un Ford Mondeo colisionó contra un colectivo de la línea 70. Con un tono de indignación, Funes apuntó contra el conductor del automóvil, tratándolo de "muchacho inconsciente", luego de informar que el test de alcoholemia había arrojado un resultado de 0,29 gramos de alcohol en sangre.

La polémica se desató cuando el comunicador intentó comparar dicha cifra con el límite legal permitido en la Ciudad de Buenos Aires, que es de 0,5 gramos por litro. En un error de cálculo inesperado, Funes aseguró con firmeza que el joven superaba ampliamente la máxima permitida, llegando a afirmar que 0,29 representaba "cuatro veces más de lo permitido" y, minutos más tarde, redobló la apuesta sosteniendo que era "casi cinco veces más que 0,5".

Ante la gravedad del error técnico, sus compañeros desde el estudio intervinieron para aclararle que 0,29 es, en realidad, una cifra considerablemente menor a 0,50. Tras un breve intento de rectificar su postura, el periodista se enredó nuevamente al tratar de justificar su análisis basándose en una supuesta diferencia semántica entre decir "0,5" y "0,50".

Finalmente, y ante la imposibilidad de sostener su argumento inicial, Funes optó por cerrar el tema de manera tajante. "Bueno, es lo mismo... había tomado alcohol, punto", sentenció para dar por finalizado el móvil, mientras el video del momento ya comenzaba a viralizarse en las redes sociales por la evidente falla aritmética.