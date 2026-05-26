Una pareja fue detenida este lunes en el departamento Pocito luego de ser sorprendida cuando intentaba cometer un robo en el interior de una vivienda. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 7ª en el marco de un operativo de intervención inmediata.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:25 en una vivienda ubicada sobre calle Aberastain Sur, entre calles 13 y 14. De acuerdo a lo denunciado por una mujer de 42 años, los sospechosos ingresaron al domicilio tras violentar la puerta del fondo, con claras intenciones de sustraer efectos.

Según precisaron fuentes policiales, los intrusos intentaron llevarse una batería de 85 amperes marca Argenta y una bicicleta rodado 29, elementos que se encontraban en el interior de la propiedad. Sin embargo, la situación fue advertida a tiempo, lo que permitió la rápida intervención de los efectivos.

Minutos después, y tras un operativo en la zona, el personal policial logró la aprehensión de una mujer de apellido Torres, de 31 años, domiciliada en el barrio La Estación, en Rawson, y de un hombre de apellido Olguín, de 27 años, también con domicilio en ese departamento.

Ambos fueron trasladados a sede policial, donde quedaron vinculados a la causa que se instruyó por el delito de tentativa de robo. En el caso intervino el ayudante fiscal Dr. Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del legajo bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

Las actuaciones incluyeron la recolección de testimonios y demás medidas de rigor para esclarecer lo ocurrido. En tanto, los elementos que los sospechosos intentaron sustraer no llegaron a ser sustraídos y permanecieron en poder de la damnificada.

El accionar policial permitió resolver el hecho en un corto lapso, evitando que se concrete el ilícito y asegurando la detención de los presuntos autores. La investigación continuó bajo la órbita del sistema de Flagrancia para determinar responsabilidades y avanzar en el proceso judicial correspondiente.