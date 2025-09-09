La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Norte informó la detención de un hombre en la ciudad de Jáchal por el delito de robo de varios efectos. El aprehendido fue identificado como Bustos Sergio Luis, de 35 años, quien es señalado como el autor del hecho ilícito.

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano de 50 años, quien fue víctima de un robo en su domicilio particular, ubicado en calle Agustín Gómez. Ante la situación, la policía recibió un llamado de alerta a la línea de emergencias 911.

Inmediatamente, efectivos policiales comenzaron las tareas investigativas pertinentes. Gracias al análisis de registros fílmicos obtenidos en la zona, las autoridades lograron establecer la identidad y el domicilio del presunto autor del robo.

Con esta información, se procedió a realizar un allanamiento en la vivienda del sospechoso, situada en Avenida Caseros. Durante el operativo, los agentes policiales lograron recuperar la totalidad de los bienes robados, que incluían la moto sustraída, diversos electrodomésticos, prendas de vestir y otros objetos personales pertenecientes al damnificado.

Tras el hallazgo y la recuperación de los efectos, Bustos Sergio Luis fue detenido y trasladado a la Comisaría 21. Actualmente, el hombre de 35 años se encuentra a disposición de la justicia, que determinará su situación procesal en los próximos días.