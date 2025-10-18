Diego Brancatelli fue denunciado penalmente tras un polémico episodio ocurrido en el aire de C5N. La acusación legal se centra en que el periodista supuestamente incitó a la audiencia a anular su voto, proporcionando instrucciones incorrectas sobre cómo sufragar.

El hecho escaló a pesar de que posteriormente se intentó minimizar como un chiste. Un estudio de abogados tomó cartas en el asunto al considerar que Brancatelli utilizó su espacio televisivo para difundir "información sencible no correcta".

La controversia se originó cuando Brancatelli buscó aprovechar que la boleta del partido La Libertad Avanza aún presentaba la cara de José Luis Espert en lugar de su reemplazante, Diego Santilli.

El periodista instruyó a los votantes de la siguiente manera: “Si vas a votar a La Libertad Avanza, tachá a Espert y escribí Santilli grande arriba, y ahí entregá la boleta”. Luego, remató: “Se vota así... si vas a votar a La Libertad Avanza, Espert no va, así que táchalo”. Si bien algunas cuestiones de anulación quedan a criterio del presidente de mesa, su indicación apuntaba a viciar intencionalmente el sufragio.

El tema no solo generó el accionar legal, sino el repudio de colegas que comparten afinidad ideológica con Brancatelli.

En el programa SQP, le consultaron a Pablo Duggan, quien advirtió que, aunque Brancatelli pudiera haberlo hecho como un chiste, “Esos chistes pueden ser peligroso”. Duggan enfatizó que el tema del voto es "muy serio" y que esos comentarios no le gustan.

Por su parte, Marcela Feudale, también alineada con el kirchnerismo, sumó su crítica: “Hacer cualquier cosa que pueda confundir a la gente está mal”. Feudale aclaró que si un votante tacha o insulta, el voto "te impugnan".

Fue Yanina Latorre quien informó que la controversia escaló al ámbito judicial. Latorre detalló que "Un estudio de abogados, le metieron una denuncia penal".

El fundamento de la acción legal es que lo dicho por Brancatelli constituye "difusión de información no correcta", lo cual se considera ilegal. Latorre concluyó que, aunque la denuncia "puede quedar en la nada", espera que Brancatelli y otros "van a tener que aprender" de esta situación.