Diputados rechazaron los vetos de Milei al Garrahan y las universidades

La oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles un triunfo clave al revertir los vetos del presidente Javier Milei y ratificar la ley de aumento de financiamiento universitario junto con la declaración de Emergencia en Pediatría, dictada por la crisis del Hospital Garrahan. El resultado representó un doble golpe político para el oficialismo, que llegó debilitado tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y no consiguió el tercio de votos necesario para sostener las decisiones del Ejecutivo.

La votación sobre la Emergencia en Pediatría cerró con 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención. Minutos después, la ley de financiamiento universitario también fue confirmada con 174 votos contra 67 y 2 abstenciones. La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión, con discursos cruzados entre los bloques opositores y los representantes de La Libertad Avanza y el PRO, que defendieron el veto en nombre de la disciplina fiscal.

Desde la oposición se destacó la importancia de garantizar recursos a dos pilares del sistema público. “Es imprescindible reconstruir la esperanza en nuestro país”, expresó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió que “sin la sensibilidad del Congreso, el sistema universitario y el Garrahan hubieran entrado en crisis terminal”.

En cambio, el oficialismo endureció su postura. El libertario Gerardo Huesen acusó a las autoridades de la UBA de ser “golpistas”, mientras que Patricia Vásquez, del PRO, sostuvo que “la educación pública debe defenderse, pero no este disparate de sacar plata de la galera”.

La Casa Rosada había intentado hasta último momento alinear voluntades con promesas de fondos a gobernadores y aumentos para el personal del Garrahan. Sin embargo, la aritmética parlamentaria fue adversa y el Congreso impuso su mayoría. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, incluso pidió públicamente a los diputados del NOA y NEA que votaran contra los vetos.

El resultado dejó expuesto al Gobierno en su fragilidad legislativa a poco más de un mes de las elecciones de octubre. En el Senado, donde la oposición cuenta con una mayoría holgada, se espera que la insistencia en ambas leyes quede consolidada, marcando una nueva derrota para Milei en su pulseada con el Congreso.

