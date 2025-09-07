Los principales referentes de La Libertad Avanza llegaron al búnker oficialista ubicado en el salón Vonharv, en Gonnet, con la expectativa de analizar los primeros datos de las elecciones legislativas bonaerenses. La información preliminar, proveniente de boca de urna y resultados parciales, indicaba una diferencia desfavorable para la fuerza, aunque los dirigentes intentaron mantener un mensaje de optimismo.

El primero en arribar fue el armador bonaerense Sebastián Pareja, quien evitó arriesgar un resultado y aseguró que el partido se prepara para gobernar la provincia en 2027. Más tarde, arribaron el cineasta Santiago Oria y su colaborador Iñaki Gutiérrez, quienes destacaron la importancia de la participación ciudadana. Por su parte, la candidata Leila Gianni y Maximiliano Bondarenko ofrecieron un discurso moderadamente optimista frente a los medios.

En paralelo, el búnker recibió la visita de funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Salud Mario Lugones, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y los secretarios Leonardo Cifelli y Nahuel Sotelo. El complejo, con 4.000 metros cuadrados cubiertos y equipado para un gran operativo de seguridad, incluyó inhibidores de drones y cordones policiales ante la eventual llegada del Presidente Javier Milei, confirmada para las 20:45.

Durante la jornada, los dirigentes enviaron mensajes a su fuerza y a los medios. Pareja resaltó el avance de la participación y llamó a mantener la moderación frente a declaraciones polémicas de aliados. José Luis Espert coincidió en la prudencia y ningún representante respondió directamente sobre denuncias judiciales o acusaciones de coimas, mencionadas por Bondarenko.

El búnker de Vonharv, además de ser el centro de seguimiento electoral, había sido escenario en junio del congreso provincial de La Libertad Avanza, con presencia del Presidente y la mayoría del gabinete nacional, reforzando el carácter simbólico y estratégico del espacio para la fuerza política.