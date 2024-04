Un escándalo se destapó este martes 9 en la Secretaría de Deportes debido a que trascendió información sobre dirigentes sanjuaninos que cobraban un sueldo del Estado sin cumplir con los horarios laborales. Lo trascendido, según Tiempo de San Juan, es que formaban parte de la Agencia Deportes San Juan y en la misma había irregularidades de estos dirigentes. DIARIO HUARPE habló con cuatroprotagonistas involucrados, de los cuales dos de ellos decidieron hacer reserva de sus nombres para evitar problemas, pero igualmente emitieron su descargo.

Uno de los presuntos involucrados, Pedro Campos, presidente del Club Colón Junior e integrante de la agencia, contó a este medio que desde la secretaría los habían convocado para formar parte de la Agencia Deporte San Juan y a la confederación en el año 2021. “Nosotros en ningún momento, los dirigentes del fútbol, de vóley, los dirigentes del ciclismo, hemos venido a trabajar administrativamente como se ha expresado”, dijo. A su vez explicó que los mismos eran convocados, ya que la agencia se encargaba de promocionar, organizar y producir los espectáculos deportivos de la provincia, como lo fueron las Eliminatorias mundialistas donde Argentina se enfrentó a Brasil, el mundial juvenil y muchos eventos más.

“En los días de eventos estábamos prácticamente todo el día trabajando. Nunca ocupamos un puesto administrativo como dijeron. Terminó la gestión del "Coki" (Jorge) Chica y este Gobierno no quiso seguir con lo que era la Agencia Deportes San Juan, no la eliminaron, pero no tenía tanta funcionalidad como la gestión anterior”, manifestó el dirigente, quien agregó que él dejó de formar parte de la agencia en febrero de este 2024. “Dejamos de cumplir una función y automáticamente renunciamos. No entiendo por qué este personaje nos hace llamar ñoquis cuando está lejos de la realidad”, argumentó.

Otro dirigentes, que optó por dar su testimonio en 'off the record', comentó que a él sí le ofrecieron continuar cumpliendo tareas y en este martes se enteró de esta noticia. "Nosotros nos pusimos a disposición de esta gente en diciembre y nos salen con esto. Particularmente a mí nunca me llamaron. Hoy me decían que continúe y que me tranquilice. Es una jugada muy sucia. Me dieron 10 millones de pesos para repartir, ¿cómo le van a dar tanta plata a una persona que supuestamente no trabaja?” Esta ha sido una movida para que renunciemos”, argumentó.

Por su parte, Daniel Garipe, presidente del Club Atlético Juventud Alianza fue breve en sus declaraciones porque aseguró que tenía un problema familiar. Igualmente, negó que haya cobrado un sueldo sin trabajar. "Desde el 2021 estoy en Alto Rendimiento, colaborando con eventos de fútbol y con lo que se pensó hacer con la Selección Juvenil. Además, fui profe en los Juegos Evita, también representamos a San Juan como profe de la Sub 15", aseguró. El dirigente aseguró que no entiende por qué se hay versiones que indican que él cobró sin trabajar.

El cuarto dirigente que habló, quien prefirió también no dar su nombre, expresó que “el trabajo nuestro no era ir a estar sentados en un lugar para hacer el laburo. Recorrimos todo San Juan, viajamos a Buenos Aires mientras otros dormían la siesta y ahora vienen a decir esta pavada”. Agregó que preguntó sobre cuál iba a ser la situación de ellos cuando cambió el Gobierno y, al no recibir una respuesta satisfactoria, también decidió renunciar y desde el 1 de febrero ya no formaba parte del equipo de trabajo de la agencia.

"Ahora vemos los platos rotos nosotros quienes hicimos las cosas bien. Vimos la situación, presentamos la renuncia y nos fuimos”, finalizó el dirigente.