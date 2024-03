Los ecos de la interna en el Partido Bloquista siguen luego de las elecciones. El presidente Luis Rueda criticó a María de los Ángeles Moreno, diputada nacional, por haberse presentado como candidata y no hacer los aportes correspondientes ni consultar sus votos en la Cámara Baja. La legisladora, que reemplazó a la intendenta de Capital, Susana Laciar, en la banca, dijo que no le corresponde hacer nada de eso porque ella participó en el armado opositor del partido y que se convirtió en diputada por estar dentro de un frente distinto al que formó el partido centenario.

Rueda expresó que “el caso de Moreno es muy particular, ya que renunció al partido hace dos años, pero en las últimas elecciones del bloquismo figuró como candidata del Comité de Rawson por la lista de Juan Domingo Bravo. Si ella quiere sumarse al partido le vamos a exigir lo que dicta la Carta Orgánica que es que ella y sus asesores en la Cámara de Diputados nacional realicen los aportes correspondientes y además que consulte con la conducción las acciones legislativas por representante del partido”.

La máxima autoridad del bloquismo por los próximos cuatro años afirmó que “allegados del radicalismo me dijeron que ella prometió que se sumaría al partido e incluso la diputada que cedió su lugar para que ella ingrese (Ndr: Alejandra Leonardo) me contó en un programa que estuvimos invitados que Moreno prometió afiliarse a la UCR. Por todo esto me sorprendió que se haya sumado como candidata por la lista opositora en las elecciones del bloquismo”.

Esto generó una contundente respuesta de María de los Ángeles Moreno al expresar que “la oportunidad de la candidatura en Rawson fue gracias a una agrupación disidente que lideró Juan Domingo Bravo”, y además agregó que “yo no fui candidata a diputada nacional por el Partido Bloquista ni el comité de Rawson. Estoy trabajando de una manera mancomunada con el gobernador Orrego por lo tanto no respondo a los dichos de Luis Rueda ni tengo la obligación de obedecer las sugerencias después de que me expulsaron de la lista en la que era candidata en las internas y que incluso me difamaran”.

Lo que queda a la vista es que las elecciones que pasaron en el que el oficialismo obtuvo un triunfo contundente, generó tensión con la oposición que encabezó Bravo que perduran varios días después de terminados los comicios.

Textuales

Luis Rueda / presidente del Partido Bloquista

“Si Moreno quiere sumarse al partido le vamos a exigir los aportes correspondientes y además que consulte con la conducción las acciones legislativas por representante del partido”.

María de los Ángeles Moreno / diputada nacional