Disney+ Argentina: Las 10 producciones más vistas este enero de 2026

Disney+ se consolida como un fuerte competidor de Netflix al ofrecer un catálogo de The Walt Disney Company que abarca Pixar, Marvel, Star y National Geographic. Con el fin de facilitar la elección de sus usuarios frente a la enorme variedad de géneros, la plataforma difunde una lista de sus obras más populares para maratonear.

En la cima de las preferencias se encuentra TRON: Ares, que relata el peligroso encuentro entre la humanidad y un programa sofisticado de IA en el mundo real. Le siguen la aventura de Enredados, protagonizada por Rapunzel y Flynn Rider, y la saga de Avatar, que domina tres puestos del ranking con la película original de 2154, la secuela El sentido del agua y un vistazo especial a Fire and Ash.

La oferta se completa con la misión de Percy Jackson para devolver el Rayo Maestro, el drama universitario Tell Me Lies, y la comedia Ponte en mi lugar de nuevo, centrada en los retos familiares de Tess y Anna. Asimismo, destacan el suspenso de Hija del fuego: La venganza de la bastarda y la acción retrofuturista de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, donde la "Primera Familia" enfrenta a Galactus.

Desde su llegada a Latinoamérica a finales de 2020, el servicio ha evolucionado tras un lanzamiento que contemplaba 500 películas y series de alto presupuesto como The Mandalorian, la cual costó cerca de 100 millones de dólares. Para el primer trimestre de 2023, la plataforma reportó 157,8 millones de suscriptores a nivel mundial.