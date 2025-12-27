Sociedad > Normativa de tránsito
Distancia de seguridad: clave para evitar choques en ruta y ciudad
POR REDACCIÓN
Conducir con una distancia adecuada respecto al vehículo que va adelante es fundamental para evitar siniestros en la ruta y en la ciudad. En cualquier momento puede surgir un error ajeno, una situación imprevista en el camino o fallas en el propio vehículo, por lo que disponer de un margen de seguridad es vital para reaccionar y maniobrar a tiempo. Cuanto mayor es la distancia, más tiempo hay para evitar un choque.
La capacidad de detener un vehículo ante una emergencia depende de la llamada distancia de frenado, que se compone de dos elementos: primero, el recorrido que el auto realiza desde que el conductor detecta el peligro hasta que acciona el freno. Este proceso puede durar entre tres cuartos y un segundo en condiciones óptimas, pero se extiende si el conductor está cansado, bajo los efectos del alcohol, es inexperto o tiene limitaciones físicas, aumentando así el riesgo.
Luego, está la distancia que el vehículo necesita para detenerse completamente una vez que se presiona el pedal de freno. Esta distancia crece con la velocidad, por lo que es crucial aumentar la separación entre vehículos al conducir más rápido. No respetar este espacio reduce significativamente la capacidad de maniobra y eleva la probabilidad de accidentes.
Para saber si se mantiene una distancia segura, la normativa de tránsito recomienda calcularla en función del tiempo. En condiciones ideales —pavimento seco, buena visibilidad y clima favorable—, se aconseja un espacio mínimo de dos segundos respecto al vehículo que va adelante. Este margen debe ampliarse a tres o cuatro segundos cuando se circula a altas velocidades, con pavimento mojado o en mal estado, de noche, con visibilidad limitada, detrás de vehículos pesados o al transportar cargas.
La combinación de velocidad adecuada y respeto por la distancia de seguridad puede ser determinante para prevenir accidentes y sus consecuencias graves.