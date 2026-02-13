Luciano Castro decidió internarse de manera voluntaria en un centro de terapias grupales con el objetivo de ordenar su vida personal, en medio de la fuerte exposición mediática que generó su reciente separación de Griselda Siciliani. La información fue revelada en el programa televisivo LAM y rápidamente generó repercusiones en el ambiente artístico.

Según se indicó, la internación no estaría vinculada a adicciones ni a un problema de salud mental específico, sino a una decisión personal del actor tras la crisis que atravesó su relación. El tratamiento se desarrollaría en un espacio similar al que utilizó el empresario Roberto García Moritán luego de su separación, y durante los primeros días Castro no recibiría visitas externas.

En paralelo, se conocieron detalles sobre la reacción de su entorno cercano. Sabrina Rojas, madre de sus hijos, estaría ocupándose de los menores mientras el actor permanece en el centro terapéutico. Sin embargo, trascendió que ella no tenía confirmación directa sobre la internación y que la comunicación entre ambos se habría limitado a contactos puntuales por videollamadas.

Por su parte, Griselda Siciliani habría sido informada por el propio Castro sobre la decisión de iniciar el tratamiento. Incluso, de acuerdo a versiones difundidas en el ciclo televisivo, el actor habría dejado como contacto principal al centro a su expareja, lo que muestra que aún existe algún nivel de diálogo en medio de la ruptura.

La noticia se da en un contexto de fuerte repercusión mediática por la vida sentimental del actor, lo que habría motivado su decisión de alejarse temporalmente de la exposición pública y enfocarse en un proceso personal de reorganización. Mientras tanto, el entorno familiar se mantiene en reserva y a la espera de su evolución en los próximos días.