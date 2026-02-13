El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó la obra del nuevo mall que se construye en la intersección de calle Salta y lateral de Circunvalación, en una de las zonas comerciales más estratégicas de la Capital. La recorrida se enmarca en la línea de gestión que promueve la inversión privada como motor del crecimiento económico y la generación de empleo en la provincia.

Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el propietario del emprendimiento, Fernando Lucero, quien destacó el carácter innovador del proyecto y su impacto para San Juan.

Un concepto innovador para Cuyo

El mall, de capital íntegramente sanjuanino, propone un formato abierto, con amplios espacios verdes, vegetación y palmeras, además de un diseño arquitectónico pensado para el encuentro social y el disfrute familiar. Por las noches, la iluminación será protagonista, aportando estética y una experiencia diferencial.

El proyecto, con diseño innovador y polo gastronómico, abrirá su primera etapa en los próximos meses.

“Es un lugar pensado para venir en familia, con amigos, con chicos, donde hay espacio para todos. Queremos que sea un punto de encuentro y también un espacio para recibir turistas o visitantes de otras provincias”, expresó Lucero.

El proyecto contempla tres etapas de ejecución y actualmente transita la fase final de la primera, cuya inauguración está prevista para los próximos meses. En esta instancia se habilitará un importante sector comercial, espacios de servicios y un polo gastronómico inédito en la provincia, con múltiples rubros, música en vivo y propuestas culturales.

Ubicación estratégica y empleo

El emprendimiento se ubica sobre un nodo de alta circulación, cercano a puntos de gran convocatoria como el Hiper Libertad y el Cinema Center, con acceso directo desde la avenida Circunvalación. Además, contará con una amplia playa de estacionamiento para facilitar el arribo desde distintos sectores de la ciudad.

En cuanto al impacto laboral, Lucero explicó que la obra lleva cerca de dos años de ejecución y mantiene de manera permanente a más de 50 trabajadores de distintos rubros y especialidades, debido al alto componente tecnológico del desarrollo. A ello se sumará la generación de nuevos puestos de trabajo una vez que el sector comercial y gastronómico entre en funcionamiento.

La construcción está a cargo de la empresa Pirca y el diseño arquitectónico fue desarrollado por el arquitecto Fabián Vallvé.

“Es una inversión muy importante, realizada por una empresa sanjuanina con trayectoria, que apostó fuerte a este proyecto. Estamos convencidos de que marcará un antes y un después”, concluyó el empresario.