La ciudad de Itumbiara, en el estado brasileño de Goiás, amaneció conmocionada tras conocerse el crimen que involucra al secretario de Gobierno municipal, Thales Machado, quien en la madrugada del jueves mató a sus dos hijos y luego se suicidó en el domicilio familiar. Los menores, de 12 y 8 años, fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales, pero fallecieron a causa de las heridas.

Según informaron medios locales, el funcionario habría publicado una carta en redes sociales luego del hecho, donde mencionaba conflictos personales y familiares como presunto trasfondo de su decisión. Sin embargo, el diario O Globo indicó que no pudo comprobar la autenticidad del mensaje difundido. La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y confirmar las circunstancias del caso.

La Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial y suspendió actividades administrativas. Los niños fueron velados en la casa de su abuelo, el intendente local Dione Aráujo, quien debió ser asistido por un cuadro de salud tras recibir la noticia, según consignó el portal informativo G1.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó su “profunda tristeza” por la tragedia y anunció que viajó a la ciudad para acompañar a la familia y a la comunidad. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades y reconstruir la secuencia de los hechos que derivaron en uno de los episodios más impactantes de los últimos tiempos en la región.