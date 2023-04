Este martes el precio de la divisa norteamericana en San Juan cerró su cotización en las casas de cambio en $390 para la compra y $402 para la venta. En tanto, el valor del dólar oficial para la compra quedó en $212,7 y para la venta en $220,7.

En tanto, en la City porteña, el dólar paralelo marcó una alza del trepó $4, hasta los $398, este miércoles y, en consecuencia, la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en 85,77%.

Es el caso de Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde la divisa paralela registra su mayor valor nominal en todo el territorio, se ofreció a $404 para la venta, según el sitio Infodólar.

Le siguieron Santa Fe, Salta, Córdoba y Buenos Aires, donde operó a $402. Más abajo se ubicaron Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis y Tucumán, donde se consiguió a $400.

En Mendoza se ofreció a $399, mientras que en Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco cerró al mismo valor que en la city, $398.

El Banco Central cortó ayer la racha vendedora de dólares de las reservas luego de 23 jornadas negativas en el mercado oficial de cambios, mientras el Gobierno sigue a la espera de que los exportadores empiecen a liquidar divisas dentro del nuevo programa del "dólar agro", que entró en vigencia desde ayer.

La autoridad monetaria terminó la rueda de este martes con un leve saldo a favor de unos u$s 2 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, las ventas netas acumuladas se mantienen alrededor de u$s 520 millones en lo que va de abril y por encima de u$s 3500 millones en el año.