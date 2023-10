Dólar pyme: Sergio Massa anunció un incentivo y la apuesta por el blanqueo laboral

Luego concretar planes de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas para regularizar deudas, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció nuevas medidas en materia de exportaciones, de la mano de un "dólar pyme" y beneficios en cargas sociales.

El candidato a presidente por Unión por la Patria (UP) presentó una propuesta para un eventual futuro Gobierno, si no también medidas que entran en vigencia la semana próxima. Lo hizo en el evento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) donde también participaron el candidato por el peronismo federal Juan Schiaretti y el vice de Patricia Bullrich, Luis Petri (JxC).

"Desde el lunes las exportaciones pymes también tienen el incentivo de ingreso con contado con liquidación del 25%, para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso, y que de alguna manera se acelere el proceso de exportaciones argentinas", anticipó el ministro.

A partir de esta medida, al igual que con la soja, el Gobierno busca incentivar el aumento de las exportaciones de las pymes contra la liquidación. Las cuales, según los cálculos oficiales, se proyectan en u$s 13.800 millones para este año.

A su vez, el ministro adelanto la concreción de una de sus propuestas: el blanqueo laboral. "En los próximos dos años cada empleo nuevo que generen las pymes no pagara carga social. Y en caso de trabajadores informales, se les reconocerá hasta 70 meses de aportes jubilatorios, sin ninguna sanción penal o tributaria", afirmó.

La cual se sumará a un paquete de medidas que tomará en caso de triunfar en las urnas. Además de cambiar el impuesto a los débitos y créditos contra las cargas sociales, Massa tiene el objetivo de que los nuevos regímenes de exportación estén eximidos del pago de impuestos por el volumen correspondiente.

Lo cual se complementará con una tasa de interés negativa para los créditos que adquieran emprendimientos para la compra de bienes de capital que aumentan la productividad y la capacidad instalada. Junto con un régimen de amortiguación acelerada que descuenten otros impuestos para las pymes.

El futuro del sistema de importación

El candidato del oficialismo también hizo referencia al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el cual ha tenido crecientes complicaciones en los últimos meses y a punto contra la propuesta de Luis Petri de levantarlo.

"Se lo tiene que avisar a Carlos Melconian que desayunando en mi casa me dijo ‘por favor cuídame las SIRAs'", detallo Massa sobre un encuentro que mantuvo hace unos meses con el ministro de Economía de Patricia Bullrich.

En cuanto al futuro del sistema, sostuvo que aspira a que el año que viene, en donde no habrá déficit energético ni la sequía, las SIRAs se convierta en un mal recuerdo. "A medida que vayamos creciendo en nuestros volúmenes de exportaciones, vamos a ir saliendo del régimen de SIRA", aseguro.

Dolarización: los efectos sobre las pymes

A su vez, el titular de la cartera de Hacienda alertó a las pymes sobre las consecuencias que tendría en el sector tanto la propuesta del candidato libertario, Javier Milei, con la dolarización, como la que plantean desde el partido la Fuerza del Cambio con el bimonetarismo.

La adopción de la moneda estadounidense, para Massa, llevaría a un proceso de concentración de la riqueza en donde "las pymes desaparecerían" y se perdería la posibilidad de contar con una tasa de interés competitiva.

Mientras que el modelo bimonetario es calificado por Massa como "una propuesta cobarde", ya que considera que bajo ese sistema de convivencia la moneda más fuerte se comerá a la más débil.