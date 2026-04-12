Domingo de sol y calor en San Juan: la máxima rozará los 30 grados

Los sanjuaninos podrán disfrutar de un domingo ideal para actividades al aire libre. Tras un inicio de abril con temperaturas variables, este 12 de abril el termómetro volverá a subir, ofreciendo una jornada cálida y con vientos moderados en todo el territorio provincial.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 16°C durante la mañana, mientras que por la tarde el sol se hará sentir con una máxima que llegará a los 30°C.

La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, manteniéndose algo nublado hacia la tarde, pero sin ninguna probabilidad de precipitaciones.

Para quienes tengan planeado viajar o realizar deportes, el viento se mantendrá constante entre los 13 y 22 km/h, predominando la dirección Noroeste durante casi todo el día, a excepción de la tarde donde soplará desde el sector Sur.

Con estas condiciones, el domingo se presenta como el día más cálido de la semana, ideal para aprovechar el sol sanjuanino antes de que el otoño comience a mostrar su faceta más fresca.

Pronóstico extendido: ¿Cómo sigue la semana?

Para quienes ya están planificando la rutina laboral y escolar, el tiempo presentará variaciones importantes a partir del lunes. Se espera un inicio de semana con nubosidad y un descenso en la máxima, para luego retomar las condiciones de calor hacia el martes.

Detalle para los próximos días: