El mundo sigue en vilo por lo que sucede en Islamabad. La histórica cumbre entre Irán y Estados Unidos entró en un terreno pantanoso este sábado al cerrar su tercera ronda de negociaciones sin avances decisivos. Pese a la mediación de Pakistán, las delegaciones admitieron que persisten "graves desacuerdos" en los temas centrales que mantienen paralizado el comercio energético global.

Las discusiones, que se extendieron por más de 15 horas, se frenaron por esta noche sin el humo blanco esperado. Según informaron fuentes diplomáticas iraníes a través de la agencia Tasnim, el diálogo continuará mañana domingo bajo una nueva propuesta del gobierno pakistaní para intentar acercar posiciones.

Los puntos de conflicto

El eje de la discordia sigue siendo la reapertura del Estrecho de Ormuz, el corredor por donde transita el 20% del petróleo mundial y que permanece afectado por minas. A esto se suma la exigencia norteamericana sobre el programa nuclear de Teherán y la fragilidad del alto el fuego en el Líbano.

Mientras las delegaciones intercambian actas con cautela, el presidente Donald Trump volvió a lanzar declaraciones que enfriaron el clima diplomático. Fiel a su estilo, el mandatario republicano aseguró que no le preocupa el resultado de la cumbre: “Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es porque hemos ganado”, sentenció ante la prensa, insistiendo en que Washington ya derrotó militarmente al régimen islámico.

Un domingo determinante

A pesar de la retórica desafiante, desde Teherán confirmaron que las conversaciones se reanudarán en las primeras horas del domingo. La comunidad internacional observa con atención este canal de comunicación directa, el primero de este nivel desde 1979, con la esperanza de que se logre un corredor seguro para el abastecimiento de hidrocarburos.

En San Juan, el impacto de estas negociaciones se sigue de cerca por su directa relación con el precio de los combustibles y la estabilidad de los mercados globales. Mañana será un día clave para saber si la diplomacia en suelo asiático finalmente rinde sus frutos o si la tensión vuelve a escalar en la "Quebrada" del Golfo Pérsico.