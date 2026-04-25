La fuerte opinión de Moria Casán sobre el romance de su hija y Fito Páez

La reciente distinción a Moria Casán en el Palacio Libertad no solo fue un hito para su carrera, sino el escenario de una presencia que captó todas las miradas: Fito Páez acompañando a Sofía Gala. Para la One, este movimiento tuvo un significado profundo que trasciende cualquier anuncio formal. Yo lo sentí como una confirmación del romance sin confirmarlo, expresó la diva en el ciclo Polino auténtico, señalando que presentarse juntos en un evento de tal magnitud es un mensaje claro.

La decisión de asistir no fue tomada a la ligera por la actriz. Moria relató que intentó darle una alternativa a su hija para evitar el asedio mediático. Le dije: te vas a bancar, va a estar toda la prensa, ¿no querés ir otro día?, recordó la conductora. Sin embargo, tras analizar la situación, la determinación de Sofía fue contundente. Lo pensó y primó el amor a su madre, explicó Casán sobre la elección de su hija de estar presente a pesar de la exposición.

Para la ex vedette, el hecho de que no hayan elegido una fecha diferente para visitar la muestra es una señal de compromiso. Una cosa es ir el día que me lo hacen y que esté yo, y otra cosa es ir otro día. Igual fue ese día, así que se lanzó con todo, analizó. Según su visión, este gesto demuestra tanto el afecto filial como el espacio relevante que el artista rosarino ocupa hoy en la cotidianidad de Sofía.

Sobre la naturaleza del vínculo, Moria aclaró que la libertad es la premisa fundamental, especialmente para su hija. La pareja no quiere rótulos, y mi hija no quiere rótulos, enfatizó, aunque dejó entrever que el músico podría tener una visión distinta. Si van juntos a un evento, aunque no tenga rótulos, algo está confirmado, sentenció con su habitual agudeza.

Finalmente, la One reflexionó sobre la etapa que atraviesan los protagonistas, caracterizándola como un proceso abierto y sin presiones externas. ¿Cómo son las parejas tan especiales que tal vez estén transitando un momento que no sea de total definición?, se preguntó para cerrar, permitiendo que la relación fluya por fuera de los moldes tradicionales.