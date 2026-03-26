Dos hombres armados le robaron la bicicleta y el celular a un trabajador

Un nuevo episodio de inseguridad conmocionó a la ciudad de Rawson este miércoles al mediodía. Jorge Monla, un hombre de 34 años, fue víctima de un violento asalto a mano armada mientras regresaba a su domicilio tras cumplir con su jornada laboral en el Centro Cívico.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 13:30 en la intersección de calle Beruti y Conector Sur, una zona que limita con los barrios Cerramista y Lote Hogar 5. Fue en ese momento cuando dos delincuentes interceptaron a la víctima y, bajo amenaza con dos armas de fuego, le exigieron que entregara sus pertenencias.

Como resultado del asalto, los agresores le robaron su bicicleta y su teléfono celular, dos elementos esenciales para su vida diaria. Monla relató la impotencia que sintió durante el asalto. A pesar de ser practicante de Jiu-jitsu, una disciplina de artes marciales, no tuvo margen de reacción ante la situación. “La bronca es no poder defenderte ante esto”, expresó el damnificado.

Un proyecto de vida en pausa

El robo no solo le significó una pérdida material, sino también un duro golpe a sus proyectos personales. Monla se encuentra próximo a finalizar la Licenciatura en Archivística y tenía planeado asistir a estudiar a la biblioteca precisamente este miércoles.

“Solamente me queda la tesis para finalizar la carrera, tenía decidido ir a estudiar a la biblioteca en mi bicicleta”, lamentó. Además, destacó que la bicicleta sustraída era mucho más que un elemento de recreación o estudio: se trataba de su principal medio de transporte. “Hace cuatro años que comencé como pasante y todos los días hago el mismo recorrido. La bici me la compré con mucho sacrificio”, subrayó.

Colaboración ciudadana

Ante lo sucedido, Monla solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar sus pertenencias. Aquellas personas que puedan aportar información sobre el paradero de la bicicleta, el teléfono celular o los responsables del asalto, pueden comunicarse al número 2646603324.