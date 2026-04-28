Un exempleado de Ulises Bueno lo demandó por más de $15 millones

Ezequiel Ferrel atraviesa un presente difícil tras haber formado parte de la banda de Ulises Bueno durante casi dos décadas. El músico asegura que su relación laboral comenzó en la adolescencia y se extendió hasta su madurez sin haber sido nunca registrado legalmente. Al respecto, Santiago Sposato contó en el programa A La Tarde que el artista no reconoció las enfermedades de su empleado ni le pagó durante las ausencias por giras.

Ferrel relató su dura realidad personal al explicar que "trabajé con él desde los 16 hasta los 32 años. Tuve dos pre-infartos, estuve mal, caí en depresión con ataques de pánico". El músico sostiene que durante ese tiempo cumplió funciones de manera ininterrumpida, alegando que "no tengo ningún comprobante de pago, siempre estuve en negro. Tengo fotos, videos, conversaciones, lo tiene todo mi abogada. Trabajaba de lunes a lunes".

La disputa legal lleva más de cinco años en los tribunales y actualmente Ferrel espera por una próxima audiencia. Según su testimonio, la otra parte intentó negar el vínculo por completo. "Nunca me contestaron ninguna demanda. Lo único que me dijeron fue que yo nunca trabajé para ellos", reveló sobre la respuesta recibida. La falta de cobertura médica fue otro punto crítico, ya que afirmó que "yo no tenía obra social, cuando me pasó lo que me pasó, me hicieron atender por médicos de ellos y nunca me dieron un certificado". El vínculo entre ambos era tan estrecho que el músico le abrió las puertas de su casa a Ulises, donde fue recibido por sus padres.

A pesar de los intentos de conciliación, las propuestas económicas fueron rechazadas por considerarlas injustas. Ulises Bueno ofreció quince millones de pesos en un pago único sin reconocer hechos ni derechos. Ferrel explicó que "cuando uno trabaja de lo que le gusta hacer, no se da cuenta de muchas cosas, pero después pedís que te blanqueen y te dan vueltas. Al pasar el tiempo, me dieron a entender que era plata que me podían dar a mi en negro". Respecto a la oferta, se mostró tajante. "Los 15 millones de pesos me parecen insuficientes. Yo les hice un ofrecimiento y se me cag... de risa, me la hicieron pasar mal. Yo tengo a mis viejos mal, estoy sin laburo, sin nada. No pido tanto, con un cuarto de show me pagan a mí", sentenció.

La situación económica del ex integrante empeoró drásticamente durante la crisis sanitaria. Sobre ese periodo, confesó que "esto me agarró en plena pandemia. Tenía un proyecto de una rotisería, todo lo que logré en 16 años lo tuve que vender, me quedé con una mano adelante y otra atrás". El conflicto no solo afectó su bolsillo, sino también sus posibilidades futuras. "A mí me cerró las puertas de todos lados, no pude volver a tocar", denunció Ferrel, quien busca justicia tras una vida dedicada a los escenarios junto al cantante.