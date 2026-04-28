Un jornalero murió tras el vuelco de un camión en Sarmiento

Un grave accidente de tránsito sacudió la zona conocida como Campo Vid, sobre calle Bufano, en Las Lagunas, departamento Sarmiento. Un camión Mercedes Benz que trasladaba personal de una cuadrilla volcó por causas que ahora son materia de investigación. Como consecuencia del siniestro, una persona murió en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Jorge Chávez, de 28 años, oriundo de Caucete. Su fallecimiento generó conmoción entre quienes viajaban con él y entre vecinos que tomaron conocimiento de lo ocurrido en las primeras horas posteriores al hecho.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo transportaba a trabajadores que se dirigían desde el departamento 25 de Mayo. En total, en el camión viajaba una cuadrilla integrada por diez personas, varias de ellas también con domicilio en Caucete.

Según la información inicial reunida en el lugar, el camión circulaba a alta velocidad antes de producirse el vuelco. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente todavía no fueron establecidas y serán determinadas por la investigación correspondiente.

El episodio volvió a poner el foco en las condiciones de traslado de trabajadores y en la seguridad vial en caminos de la zona, donde suelen circular vehículos de gran porte vinculados a tareas rurales y productivas.

Mientras avanzan las actuaciones para esclarecer cómo ocurrió el hecho, familiares y allegados de Jorge Chávez atraviesan horas de profundo dolor tras la inesperada tragedia.