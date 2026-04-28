El árbol que suele confundirse con el jacarandá pero que en realidad se destaca por sus flores rosadas y su aroma dulce es el lapacho rosado (también conocido como guayacán rosado). Esta especie ornamental gana protagonismo en jardines y espacios urbanos por su impacto visual y fragancia.

A diferencia del Jacaranda mimosifolia, que florece en tonos lilas o violáceos, el lapacho rosado presenta flores más intensas, en gamas que van del rosa claro al fucsia, formando copas completamente cubiertas durante la floración.

Este árbol es muy valorado en Argentina y otros países de la región por su capacidad de transformar paisajes urbanos en verdaderos espectáculos naturales. Su floración suele darse antes de que aparezcan las hojas, lo que potencia aún más su efecto visual.

Además de su estética, uno de sus principales diferenciales es su aroma dulce, que lo convierte en una opción muy buscada para jardines. Aporta no solo color sino también perfume, generando un entorno más agradable y natural.

Otra especie que también puede confundirse es el palo borracho (Ceiba speciosa), que también presenta flores rosadas vistosas, aunque con un porte y características distintas.

En resumen, si ves un árbol cubierto de flores rosadas y con fragancia marcada, probablemente no sea un jacarandá, sino un lapacho rosado u otra especie similar, protagonistas cada vez más elegidos en paisajismo por su belleza y presencia.