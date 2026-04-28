Con la llegada del frío, las comidas calientes se convierten en aliadas fundamentales para el cuerpo. Especialistas en nutrición y cocina recomiendan incorporar platos de cuchara como sopas, guisos y preparaciones abundantes que aportan calor, saciedad y nutrientes esenciales.

Entre las opciones más elegidas aparece la sopa de calabaza, un clásico por su textura cremosa y su aporte de vitaminas. Es una preparación simple que combina verduras y puede enriquecerse con crema o queso para mayor consistencia.

Otra alternativa destacada es la sopa de pollo con fideos, ideal para días fríos por su valor nutritivo y su efecto reconfortante. Su caldo caliente ayuda a mantener la temperatura corporal y es una de las recetas más tradicionales del invierno.

El guiso de lentejas también ocupa un lugar central. Rico en proteínas y fibra, es un plato completo que se adapta a distintas variantes y suele ser económico y rendidor, lo que lo convierte en una opción habitual en épocas de bajas temperaturas.

Dentro de los platos más contundentes, el pastel de papas vuelve a ganar protagonismo. Su combinación de carne, puré y horno lo convierte en una comida abundante y caliente, ideal para combatir el frío en almuerzos o cenas familiares.

Por último, la polenta se mantiene como una de las recetas más elegidas en invierno. Su preparación rápida, su bajo costo y su capacidad de generar saciedad la posicionan como una solución práctica para días fríos.

Los especialistas coinciden en que estas comidas no solo aportan calor, sino también energía y bienestar. En épocas de bajas temperaturas, las preparaciones caseras, calientes y nutritivas se convierten en una herramienta clave para enfrentar el invierno con una alimentación equilibrada.