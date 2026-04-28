La indemnización por despido en Argentina mantiene su estructura principal, pero la reforma laboral vigente en 2026 introdujo modificaciones clave en la forma de calcularla. El sistema sigue basado en la antigüedad, aunque con cambios en la base salarial, los topes y nuevas alternativas de pago.

El cálculo central no se modifica: corresponde un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual.

Sin embargo, la reforma redefine qué se considera salario para ese cálculo. Ahora la base incluye solo conceptos mensuales habituales, dejando afuera ítems como aguinaldo, bonos extraordinarios o vacaciones no gozadas.

Uno de los cambios más relevantes está en los topes. La base salarial no puede superar tres veces el promedio del convenio colectivo aplicable, lo que puede reducir el monto final en algunos casos.

A la vez, se fijó un límite mínimo para evitar recortes excesivos: la indemnización no puede calcularse por debajo del 67% del mejor sueldo del trabajador. Es decir, la reducción máxima posible es del 33%.

También se mantiene un piso básico: ningún trabajador puede cobrar menos de un mes de sueldo, incluso con poca antigüedad.

Otra novedad importante es la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un sistema de fondos de cese laboral, que pueden ser establecidos por convenio colectivo y financiados por el empleador, similar al esquema de la construcción.

En términos prácticos, el nuevo esquema busca dar mayor previsibilidad a las empresas y reducir costos en algunos casos, aunque mantiene garantías mínimas para los trabajadores. El resultado final dependerá de variables como el salario, la antigüedad, el convenio aplicable y si el sector adopta o no estos nuevos mecanismos.