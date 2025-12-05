Piden 9 años de prisión para un joven acusado de violar a su pareja en 9 de Julio

Un joven albañil de 25 años, identificado con las iniciales C.I.P., podría enfrentar una condena de 9 años de prisión efectiva por violar a su pareja y madre de su hija en la localidad de 9 de Julio. Este jueves, el juez de garantías Sergio López Marti le prorrogó la prisión preventiva, mientras la fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

El imputado permanece detenido desde el 7 de octubre de 2025, un día después de que la víctima, de 22 años, radicara la denuncia en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) CAVIG. El ataque sexual habría ocurrido la noche del 6 de octubre en la vivienda que compartían.

Los hechos: una discusión que derivó en una violación

Según la investigación, todo comenzó con una discusión entre la pareja. En un momento, el joven tomó por la fuerza a la mujer, la llevó a una habitación y la sometió sexualmente pese a su resistencia. La víctima logró escapar y refugiarse junto a su bebé, que lloraba en otra cama, pero el acusado la siguió e intentó violarla por segunda vez.

Finalmente, la joven logró huir de la casa con su hija y se sentó en la vereda, donde fue auxiliada por una vecina, quien luego llamó a la Policía.

La investigación y las pruebas

La causa se inició en la UFI CAVIG, donde un médico legista constató lesiones compatibles con un ataque sexual. Entre las pruebas recolectadas figuran:

La denuncia y declaración de la presunta víctima.

El testimonio de la vecina que la socorrió.

Informes psicológicos.

En una audiencia de formalización realizada en octubre, la fiscalía imputó al joven por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo (artículo 119 del Código Penal), que prevé penas de 6 a 15 años de prisión.

Audiencia de este jueves: camino al juicio

En la audiencia de este jueves, la ayudante fiscal Florencia Fernández informó que el Ministerio Público Fiscal dará por concluida la investigación y pedirá que la causa vaya a juicio, solicitando 9 años de prisión efectiva para el acusado. También requirió la prórroga de la prisión preventiva hasta la audiencia de control de acusación.

Los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre se opusieron a la medida y solicitaron alternativas menos gravosas, como presentaciones periódicas y prohibición de acercamiento, argumentando que el joven tiene arraigo en la zona.

Sin embargo, el juez López Marti consideró que persisten los riesgos procesales —la gravedad del hecho y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación— y dispuso que el imputado permanezca detenido por 2 meses y 15 días más, hasta la realización del debate oral.