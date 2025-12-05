El miércoles 4 de diciembre por la tarde, una familia vivió momentos de terror en su vivienda ubicada en la intersección de las calles La Plata y 12, en un loteo fiscal de 25 de Mayo. Al menos cinco delincuentes encapuchados ingresaron en la propiedad en un utilitario blanco, similar a una Renault Kangoo, mientras los moradores estaban en la casa.

Según fuentes policiales, los atacantes golpearon al hombre, su pareja y a la hermana adolescente, mientras preguntaban insistentemente por Escales, el antiguo inquilino que había dejado la vivienda hacía dos semanas. A pesar de las explicaciones de la familia, los agresores continuaron con las amenazas y los golpes.

Tras encerrarlos en una habitación, los delincuentes revisaron toda la vivienda y se llevaron numerosos objetos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas, una máquina de coser, una freidora de aire, una pava eléctrica, una PlayStation 4, un celular Motorola E5, $180.000 en efectivo, una cámara de seguridad sin instalar, un telescopio, un casco y dos parlantes.

Los ladrones escaparon en el mismo utilitario sin lograr encontrar al hombre que buscaban. Minutos después, personal de la Comisaría 32ª intervino y la UFI Delitos contra la Propiedad caratuló el caso como robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.