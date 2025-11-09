El Superclásico tuvo en el palco de La Bombonera una aparición top: Dua Lipa dijo presente en para ver el encuentro entre Boca Juniors y River Plate, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

La artista viene de brindar dos shows en el Monumental, la casa del “Millonario”. Días atrás se supo que fue invitada al estadio del “Xeneize” para ver el partido.

Tras los recitales, la cantante tiene previsto disfrutar de sus últimos días en el país antes de continuar su gira por Sudamérica. Su visita coincidió con la previa del encuentro en La Boca, en donde ya se la vio en sus anteriores visitas a la Argentina.