Cultura y Espectáculos > Visita de lujo

Dua Lipa dijo presente en La Bombonera para el Superclásico

Tras los shows en el Monumental, la cantante se hizo presente en el estadio del “Xeneize” para disfrutar un encuentro único.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El Superclásico tuvo en el palco de La Bombonera una aparición top. Foto: Gentileza

El Superclásico tuvo en el palco de La Bombonera una aparición top: Dua Lipa dijo presente en para ver el encuentro entre Boca Juniors y River Plate, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

La artista viene de brindar dos shows en el Monumental, la casa del “Millonario”. Días atrás se supo que fue invitada al estadio del “Xeneize” para ver el partido.

Tras los recitales, la cantante tiene previsto disfrutar de sus últimos días en el país antes de continuar su gira por Sudamérica. Su visita coincidió con la previa del encuentro en La Boca, en donde ya se la vio en sus anteriores visitas a la Argentina.

