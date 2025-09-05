Huarpe Deportivo
Duelo de titanes: Mike Tyson y Floyd Mayweather pelearán en el ring
Por Mauro Cannizzo Hace 1 hora
El boxeo se prepara para un evento que parecía impensable. Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr., dos de las máximas leyendas del deporte, confirmaron que subirán al ring en una exhibición programada para la primavera de 2026. El anuncio, que captó la atención del mundo del deporte, fue realizado por CSI Sports/Fight Sports, la productora detrás del esperado espectáculo.
Si bien aún no hay una fecha ni una sede confirmadas para el combate, ambos pugilistas se pronunciaron sobre este inédito enfrentamiento. Tyson, de 58 años, se mostró sorprendido de que Mayweather, de 48, aceptara el reto de enfrentarlo. Por su parte, Mayweather aseguró que este duelo no pondrá en juego su legado invicto y que el objetivo es brindar a los fanáticos “algo grande y legendario”.
Este tipo de combates de exhibición ha cobrado un nuevo auge, siguiendo la línea de otros enfrentamientos mediáticos. La particularidad de este caso reside en el notorio contraste físico entre los dos púgiles. Tyson, exmonarca de los pesos pesados, solía superar los 100 kilos en sus últimas peleas, mientras que Mayweather dominó la categoría wélter, con un límite de 66.7 kilos. La diferencia de peso y edad convierte el evento en una exhibición regulada.
Mike Tyson y Floyd Mayweather prometen una batalla sin igual
Los organismos de boxeo en Estados Unidos han establecido normativas específicas para este tipo de duelos. Para garantizar la seguridad, se exige el uso de guantes más acolchados y asaltos más cortos, lo que asegura que el resultado no se sume a los récords profesionales de los boxeadores. A pesar de esto, CSI Sports anticipa una producción de gran escala, con el objetivo de superar los 108 millones de espectadores que alcanzó el combate entre Jake Paul y Mike Tyson en 2024. Los cofundadores de CSI, Richard y Craig Miele, lo definieron como “uno de los eventos más significativos de la historia del boxeo”.
La campaña promocional promete ser inigualable, con un enfoque en contenido semanal, el uso de nuevas tecnologías de transmisión y la selección de un escenario de primer nivel. Mike Tyson, que se retiró con un récord de 50 victorias y 6 derrotas, y Floyd Mayweather Jr, que finalizó su carrera con un récord perfecto de 50-0, se enfrentarán en un duelo que busca hacer historia, atrayendo la atención global. La fecha y el lugar exactos se darán a conocer en los próximos meses, elevando la expectativa en torno a un evento que nadie esperaba.
