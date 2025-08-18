Dustin Poirier y el emotivo mensaje sobre su legado en UFC

Tras una carrera llena de emoción, sacrificio y memorables combates, Dustin Poirier ha decidido cerrar su etapa como luchador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA). El excampeón interino de peso ligero de UFC, conocido como "El Diamante de Lafayette", se retiró oficialmente luego de su enfrentamiento con Max Holloway, y aunque ya no volverá a competir, seguirá vinculado al deporte como comentarista en las transmisiones oficiales de la compañía. Su adiós marca el fin de una era para muchos aficionados que lo vieron dejarlo todo en el octágono.

El emotivo mensaje de Dustin Poirier

Durante su última semana de combate, en Nueva Orleans, Poirier habló abiertamente sobre lo que espera dejar como huella en el deporte que lo vio crecer. “Quiero que me recuerden como aquel tipo que cuando entraba al octágono sabías que iba a ser una batalla, que iba a ser una guerra que no te podías perder”, afirmó. Alejado de estilos conservadores, el luchador estadounidense subrayó que su motivación nunca fue ganar por puntos, sino entregar el alma en cada pelea. “Solo quiero que me recuerden como un perseguidor de sueños”, sentenció.

Poirier fue protagonista de algunos de los capítulos más impactantes en la historia reciente de UFC, como su icónica trilogía con Conor McGregor. En sus inicios, el irlandés logró imponerse, pero con el paso del tiempo fue el de Louisiana quien logró cambiar el guion y derrotarlo en dos ocasiones, marcando así el inicio del declive de la superestrella europea. Estas victorias catapultaron a Poirier al estatus de leyenda dentro de la organización.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por obstáculos y derrotas que, lejos de quebrarlo, fortalecieron su carácter. En diálogo con ABC MMA, Poirier dejó claro cuál fue su filosofía a lo largo de su trayectoria: “Quiero ser recordado como un tipo que siempre venía a pelear, un tipo que se sacudía el polvo cada vez que se quedó corto. Un duro trabajador, alguien que estaba dedicado a su oficio, eso es lo que he sido”. Estas palabras resumen a la perfección el espíritu con el que enfrentó cada reto.

Finalmente, aunque su camino como peleador ha llegado a su fin, Dustin Poirier no se aleja del todo del deporte que tanto ama. Además de analizar combates como comentarista, ya ha empezado a opinar sobre posibles enfrentamientos en la élite. En una reciente declaración sobre un hipotético duelo entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, no dudó en lanzar su veredicto: “Podría noquear a cualquiera…”. Palabras que muestran que, aunque fuera del octágono, su voz sigue teniendo peso.