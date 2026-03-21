En el inicio de la cuarta semana del conflicto que mantiene en vilo a Medio Oriente, el gobierno de Estados Unidos anunció una medida de fuerte impacto para el mercado energético global: la liberación de 140 millones de barriles de petróleo iraní. Desde Washington aclararon que la suspensión de las sanciones es "muy temporal" y tiene como objetivo estabilizar la industria petrolera ante la escalada bélica.

La medida, que estará vigente hasta el próximo 19 de abril, se aplica exclusivamente al petróleo que ya se encuentra cargado en buques en el mar. Según detalló el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, esta acción no representa un alivio económico directo para el régimen de Teherán.

"Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre su capacidad de acceder al sistema financiero internacional", sentenció el funcionario. Los 140 millones de barriles equivalen, aproximadamente, a un día y medio del consumo mundial de crudo.

En sintonía con la estrategia de Donald Trump, Bahréin se convirtió en el primer país de la región en ofrecer colaboración para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio marítimo que se encuentra bajo amenaza por las hostilidades.

Sin embargo, el clima de distensión comercial no se traslada al campo de batalla. Desde Israel lanzaron una dura advertencia este sábado, asegurando que "aumentarán significativamente" su ofensiva militar durante los próximos días, a pesar de los movimientos diplomáticos y económicos de la Casa Blanca.

Con el precio del combustible bajo la lupa de todas las potencias, la cuarta semana de guerra comienza con una pulseada entre la necesidad de abastecimiento global y la inminente profundización de los ataques en la región.