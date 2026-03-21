El músico Andrés Ciro Martínez expresó un profundo dolor por la muerte de Daniel “Dani” Buira, histórico baterista y miembro fundador de Los Piojos, quien falleció este sábado a los 54 años. A través de un mensaje cargado de emoción, el cantante destacó el vínculo que los unió durante décadas y recordó con especial significado el regreso reciente de la banda a los escenarios.

“Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos”, escribió Ciro en su despedida, en referencia a los shows de reencuentro que tuvieron lugar entre 2024 y 2025, donde Buira volvió a compartir escenario con sus excompañeros tras años de distancia.

La noticia de la muerte del baterista conmocionó al ambiente del rock nacional. Buira fue una figura clave en los inicios de Los Piojos y participó en la etapa fundacional de la banda hasta fines de los años 90, dejando una marca distintiva en su sonido y su identidad artística.

El músico falleció durante la madrugada en su escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Según las primeras informaciones, se descompensó y pidió ayuda al manifestar dificultades para respirar, antes de perder el conocimiento. La Justicia investiga las causas del deceso.

Además de su paso por Los Piojos, Buira desarrolló una intensa actividad como docente y difusor de la percusión, siendo fundador de La Chilinga, un espacio reconocido en la formación musical y cultural. Su legado trascendió los escenarios y dejó huella en varias generaciones de músicos.

La despedida de Ciro se sumó a numerosos mensajes de colegas, referentes culturales y seguidores que recordaron al artista por su talento, su energía y su compromiso con la música. La muerte de Buira deja un vacío en la historia del rock argentino, pero también reafirma el valor de su obra y su influencia.