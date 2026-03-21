En una jornada de trabajo conjunto que involucró a los dos poderes del Estado departamental, el intendente Matías Espejo y los integrantes del Concejo Deliberante mantuvieron una reunión clave con la gerencia de la empresa JSC. El objetivo del encuentro fue profundizar en los detalles del proyecto de inversión que la firma planea ejecutar en Jáchal, con el foco puesto en la generación de empleo genuino y el fortalecimiento de los productores locales.

Puesta en valor del ex Matadero

Uno de los ejes centrales del desembarco de JSC es la recuperación edilicia del ex Matadero municipal. El edificio será transformado en un centro industrial de procesamiento alimentario y coordinación logística. Esta infraestructura será vital para que la empresa cumpla con el contrato de cinco años que obtuvo recientemente para brindar servicios de hotelería y gastronomía en la mina Veladero.

Consenso político y social

Del encuentro participaron, además del jefe comunal, el director de Producción, Carlos Alonso; el presidente del Concejo, Héctor Sánchez, y los concejales de los distintos bloques. Durante la charla se abordaron temas sensibles como el cuidado del medio ambiente, la empleabilidad local y el plan de negocios a mediano y largo plazo.

"Este proyecto no solo recupera un espacio físico del municipio, sino que le da una nueva oportunidad al trabajo en Jáchal. Tratamos de garantizar que el desarrollo minero tenga un impacto real en nuestra mesa y en nuestra economía social", destacó el intendente Matías Espejo al finalizar la reunión.

Próximos pasos

El Concejo Deliberante, que se encuentra en cuarto intermedio desde el pasado lunes 16 de marzo, retomará sus sesiones ordinarias el próximo miércoles 25 de marzo. En esa instancia, el cuerpo legislativo analizará las conclusiones del encuentro y avanzará en el marco normativo necesario para facilitar la llegada de la empresa, que promete dinamizar la economía del norte sanjuanino.